इंडिया के इन 6 टीवी कॉमेडियन में से सबसे अमीर कौन ?

टीवी जगत में ऐसे कई कॉमेडियन हैं, जो अपने फैंस को हंसाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आपको पता है कि टीवी के कौन से कॉमेडियन सबसे ज्यादा आमिर हैं?



कॉमेडियन भारती सिंह की नेटवर्थ करीब 25 करोड़ रुपये है.



'द कपिल शर्मा शो' फेम सुनील ग्रोवर की कुल संपत्ति 21 करोड़ रुपये है.



चर्चित कॉमेडियन में से एक कृष्णा अभिषेक की 40 करोड़ रुपये नेटवर्थ है.



कीकू शारदा की कुल संपत्ति 33 करोड़ रुपये बताई जाती है.



स्टैंड-अप कॉमेडियन अली असगर की तकरीबन 34 करोड़ रुपये नेटवर्थ है.



'द कपिल शर्मा शो' के होस्ट कपिल शर्मा की कुल संपत्ति 300 करोड़ रुपये आंकी गई है.



रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल शर्मा भारत के सबसे आमिर कॉमेडियन हैं.



