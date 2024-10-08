इंडिया के इन 6 टीवी कॉमेडियन में से सबसे अमीर कौन ?
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 08, 2024
टीवी जगत में ऐसे कई कॉमेडियन हैं, जो अपने फैंस को हंसाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
क्या आपको पता है कि टीवी के कौन से कॉमेडियन सबसे ज्यादा आमिर हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेडियन भारती सिंह की नेटवर्थ करीब 25 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
'द कपिल शर्मा शो' फेम सुनील ग्रोवर की कुल संपत्ति 21 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
चर्चित कॉमेडियन में से एक कृष्णा अभिषेक की 40 करोड़ रुपये नेटवर्थ है.
Source:
Bollywoodlife.com
कीकू शारदा की कुल संपत्ति 33 करोड़ रुपये बताई जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्टैंड-अप कॉमेडियन अली असगर की तकरीबन 34 करोड़ रुपये नेटवर्थ है.
Source:
Bollywoodlife.com
'द कपिल शर्मा शो' के होस्ट कपिल शर्मा की कुल संपत्ति 300 करोड़ रुपये आंकी गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल शर्मा भारत के सबसे आमिर कॉमेडियन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आलिया भट्ट की इन फिल्मों से चमकी किस्मत, बनी फैंस की फेवरेट
अगली वेब स्टोरी देखें.