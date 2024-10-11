इन सीरियल्स के दम पर टीवी के सुपरस्टार बने करण कुंद्रा

टीवी के हीरो कहे जाने वाले करण कुंद्रा का आज बर्थडे है. इन सीरियल्स से वो टीवी का एक फेमस चेहरा बन गए थे.

सीरियल 'कितनी मोहब्बत है' से करण कुंद्रा ने टीवी में कदम रखा था. शो में करण कुंद्रा को इतना पसंद किया गया की वो रातों रात टीवी का फेमस चेहरा बन गए.

शो 'कितनी मोहब्बत है' में करण कुंद्रा और कृतिका कामरा की रोमांटिक कैमेस्ट्री को खूब पसंद किया गया था.

करन कुंद्रा का शो 'कितनी मोहब्बत है' इतना फेमस हुआ कि मेकर्स को इसका दूसरा सीजन भी बनाना पड़ा था.

शो 'ये कहां आ गए हम' में करण कुंद्रा की बेहतरीन एक्टिंग से ऑडियंस काफी इंप्रेस हुई थी.

एमटीवी के शो 'फनाह' में करण कुंद्रा वैंपायर बने थे. इस शो को यंग ऑडिएंस ने खूब पसंद किया था.

सीरियल 'प्यार तूने क्या किया' में करण कुंद्रा ने अपने रोमांटिक अंदाज से सबको अपना दीवाना बना दिया था.

करण कुंद्रा शो 'तेरे इश्क में घायल' में फिर से वैंपायर का रोल प्ले करते दिखे थे. ये शो भी खूब हिट हुआ था.

एमटीवी के फेमस शो 'रोडीज' में करण कुंद्रा जज बन कर शामिल हुए थे. शो में उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था.

सीरियल 'दिल ही तो है' करण कुंद्रा के पॉपुलैरिटी के चलते खूब हिट हुआ था. फीमेल फैंस ने इस शो को खूब पसंद किया था.

एमटीवी के ही एक और शो 'लव स्कूल' में अनुष्का दांडेकर के साथ भी जज बनकर कपल्स को लव का पाठ पढ़ाते दिखे थे.

करण कुंद्रा रिएलिटी शो 'बिग बॉस' में कंटेस्टेंट बन कर शामिल हुए थे. जिसमें उनकी और तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.

