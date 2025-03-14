होली पर तेजस्वी प्रकाश पर प्यार लुटाते दिखे करण कुंद्रा, मौका पाते ही किया...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

होली के मौके पर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अंकिता लोखंडे के घर पहुंचे थे. यहां पर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अपने सभी दोस्तों के साथ जमकर पार्टी करते नजर आए.

Source: Instagram

होली का खुमार उतरते ही करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर डाली हैं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

Source: Instagram

पार्टी करते समय करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने खूब डांस किया. इस दौरान करण कुंद्रा की गौद में चढ़कर तेजस्वी प्रकाश ने खूब धमाल मचाया.

Source: Instagram

पार्टी के दौरान करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक अलग ही मस्ती में नजर आए. फैंस करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Source: Instagram

इस तस्वीर में तो विक्की जैन नशे में धुत्त होकर खूब नाचते दिख रहे हैं. विक्की का ये अंदाज देखकर तो फैंस भी चौंक गए हैं.

Source: Instagram

मौका मिलते ही करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश के गालों पर किस करते नजर आए. करण की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई है.

Source: Instagram

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि वो शादी कब करने वाले हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: होली के रंग में रंगे बॉलीवुड सितारे, फैंस को दी खास बधाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.