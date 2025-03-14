होली पर तेजस्वी प्रकाश पर प्यार लुटाते दिखे करण कुंद्रा, मौका पाते ही किया...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
होली के मौके पर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अंकिता लोखंडे के घर पहुंचे थे. यहां पर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अपने सभी दोस्तों के साथ जमकर पार्टी करते नजर आए.
होली का खुमार उतरते ही करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर डाली हैं.
इन तस्वीरों में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.
पार्टी करते समय करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने खूब डांस किया. इस दौरान करण कुंद्रा की गौद में चढ़कर तेजस्वी प्रकाश ने खूब धमाल मचाया.
पार्टी के दौरान करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक अलग ही मस्ती में नजर आए. फैंस करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं.
इस तस्वीर में तो विक्की जैन नशे में धुत्त होकर खूब नाचते दिख रहे हैं. विक्की का ये अंदाज देखकर तो फैंस भी चौंक गए हैं.
मौका मिलते ही करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश के गालों पर किस करते नजर आए. करण की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई है.
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि वो शादी कब करने वाले हैं.
