दुबई में सगाई करेंगे तेजस्वी प्रकाश-करण कुंद्रा? इसी साल होगी शादी
Pratibha Gaur
| Apr 10, 2025
टीवी के फेमस कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स के अगले शो 'दुबई ब्लिंग' में करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश सगाई करने वाले हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो टीवी का यह कपल इस साल शादी भी करने वाला है.
इस बात की जानकारी 'बिग बॉस ताजा खबर' के इंस्टाग्राम हैंडल पर दी गई है.
हालांकि इन खबरों को लेकर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.
बता दें कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की मुलाकात सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में हुई थी.
इस शो के बाद ही करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का रिश्ता शुरू हुआ.
अब 4 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया है.
सगाई की खबरें सामने आने के बाद ट्विटर पर हैशटैग तेजरन ट्रेंड कर रहा है.
