समय के साथ कड़वाहट भुलाकर जिगरी यार बने ये 'जानी दुश्मन'

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2024

टीवी के कई सितारे ऐसे हैं जो कि अपने आप को एक दूसरे का दोस्त बताते हैं। हालांकि ये सितारे एक जमाने में दुश्मन हुआ करते थे।

Source: Instagram

सुधांशु पांडे और रुपाली गांगुली लड़ाई करने के बाद दोस्तों की तरह इंटरव्यू देते हैं।

Source: Instagram

बिग बॉस के घर में पवित्रा पुनिया और एजाज की पहले दुश्मनी हुई फिर दोस्ती और फिर प्यार हुआ था।

Source: Instagram

राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा ने तो एक दूसरे को जेल भेजने के बाद दोस्ती की थी।

Source: Instagram

निक्की तंबोली और रुबीना दिलाइक ने भी अपनी दुश्मनी भुला दी थी।

Source: Instagram

देवोलीना भट्टाचार्जी और रश्मि देसाई पहले दोस्त बनी फिर दुश्मन और फिर दोस्त बन गईं।

Source: Instagram

सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा ने भी अब दोस्ती कर ली है।

Source: Instagram

करण मेहरा और हिना खान एक जमाने में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे।

Source: Instagram

