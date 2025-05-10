'औकात और सरहद में रहो वरना...' अब Karan Patel ने पाकिस्तान को दे डाली धमकी

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 10, 2025

एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच जंग देखने को मिल रही है.

तो वहीं दूसरी ओर पॉपुलर टीवी एक्टर करण पटेल ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है.

उन्होंने लिखा, 'एक सौ तीस करोड़ हैं हम, उसमें से सिर्फ तीस करोड़ भी सरहद पर हल्के हो जाएं.'

करण पटेल ने आगे लिखा, 'तो ये पड़ोस के अंगूर के गुच्छे, अपने मुल्क समेत बह जाएंगे.'

करण ने आगे लिखा, 'चव्वनी, अठन्नी, जमा करके उनको गुल्लख में जमा करते हैं, फौज में नहीं.'

उन्होंने आगे लिख, 'औकात और सरहद में रहो, वरना खर्च हो जाओगे.'

इसके अलावा करण ने भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का भी धन्यवाद किया.

उन्होंने लिखा, 'बीती रात जब पूरा देश सो रहा था, तब पूरे 15 शहरों को बचाने के लिए धन्यवाद.'

