जब करणवीर मेहरा पर लगा इस हसीना का तलाक करवाने का आरोप

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 03, 2025

एक जमाना था जब करणवीर मेहरा पर किसी का घर तुड़वाने के आरोप लगे थे. ये आरोप लगाते ही इस हसीना ने अपनी चुप्पी तोड़ दी.

यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा बरखा बिष्ट की जो कि अपने पति इंद्रनील सेनगुप्ता से अलग हो चुकी हैं.

कुछ समय पहले ही बरखा बिष्ट ने खुलासा किया था कि किस तरह से उन्होंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की थी.

बरखा बिष्ट ने बताया था कि वो पति का चक्कर किसी और के साथ चलने के बाद भी अपनी शादी को बचाना चाहती थीं.

बरखा बिष्ट ने बताया कि तलाक के बाद लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग गए थे. लोगों को लगता था कि बरखा बिष्ट का तलाक करणवीर मेहरा की वजह से हुआ है.

लोग कहते थे कि बरखा बिष्ट हर समय करणवीर मेहरा का नाम लेती रहती हैं. जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है.

बरखा बिष्ट ने ऐसे दावा करने वालों से कहा कि वो करणवार मेहरा की अच्छी दोस्त हैं. दोस्त होने के नाते वो करणवीर मेहरा का नाम लेती रहती हैं.

बरखा बिष्ट ने कहा था कि दोस्ती होने का ये मतलब नहीं है कि उनका करणवीर मेहरा के साथ कोई चक्कर चल रहा है.

