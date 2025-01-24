Karan Veer Mehra की एक्स वाइफ ने की दूसरी शादी, मंदिर में लिए सात फेरे

Pratibha Gaur | Jan 24, 2025

टीवी के पॉपुलर एक्टर करणवीर मेहरा ने 'बिग बॉस 18' की ट्रॉफी जीतकर सबको चौंका दिया था.

इस दौरान वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे. करणवीर मेहरा उनके दो तलाक के कारण शो में भी खूब ताने मिले.

वहीं अब करणवीर मेहरा की दूसरी बीवी निधि सेठ ने दोबारा शादी रचा ली है.

जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं.

इस तस्वीर में निधि सेठ मंदिर में अपने पति संग नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस ने बैंगलोर के एक मंदिर में दोबारा शादी रचाई है.

बता दें कि करणवीर मेहरा और निधि सेठ ने साल 2021 में शादी रचाई थी और 2023 में दोनों का तलाक हो गया.

