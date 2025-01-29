'तुम मुझे...' Karan Veer Mehra ने चुम दरांग संग शेयर किए रोमांटिक फोटोज

बिग बॉस 18 में करणवीर मेहरा और चुम दरांग की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.

इन दोनों की जोड़ी और रोमांस को दर्शकों का खूब प्यार मिला था.

अब करणवीर मेहरा बीच सड़क पर चुम दरांग संग रोमांटिक हो गए.

जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की हैं.

इन फोटोज में करणवीर मेहरा और चुम दरांग क्यूट सेल्फी लेते दिख रहे हैं.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए करणवीर मेहरा ने लिखा, 'मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है, मैं वो वक्त आने पर कर जाउंगा, तुम मुझे जहर लगती हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाउंगा.'

चुम दरांग और करणवीर मेहरा के इन फोटोज पर फैंस भी खूब मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये चुम में है और मैं चुम के करणवीर में.'

बता दें कि बिग बॉस 18 के फिनाले में विवियन डीसेना को मात देकर करणवीर मेहरा ने जीत हासिल की थी.

