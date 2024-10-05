क्यों भड़क गईं करिश्मा कपूर, मच गई सेट पर खलबली

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 05, 2024

बॉलीवुड की एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों 'इंडियाज बेस्ट डांसर' में जज के तौर पर नजर आ रही हैं.

'इंडियाज बेस्ट डांसर' के आने वाले एपिसोड में साजिद खान शिरकत करने वाले हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आ रहा है.

'इंडियाज बेस्ट डांसर' के इस वीकेंड के एपिसोड की थीम 'एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट' है.

इसी बीच कंटेस्टेंट नेक्स्टियन के सेंसुअस डांस वीडियो का एक प्रोमो जारी किया गया है.

करिश्मा कपूर को कंटेस्टेंट नेक्सटियन का सेंसुअस डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि डांस देखने के बाद करिश्मा सेट से बाहर चली जाती हैं.

साजिद करिश्मा कपूर को मनाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से चली जाती हैं.

इस वीडियो के पीछे की सचाई क्या है, ये शो ऑनएयर होने के बाद ही पता चल पाएगा.

