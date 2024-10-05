क्यों भड़क गईं करिश्मा कपूर, मच गई सेट पर खलबली
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 05, 2024
बॉलीवुड की एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों 'इंडियाज बेस्ट डांसर' में जज के तौर पर नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'इंडियाज बेस्ट डांसर' के आने वाले एपिसोड में साजिद खान शिरकत करने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'इंडियाज बेस्ट डांसर' के इस वीकेंड के एपिसोड की थीम 'एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट' है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच कंटेस्टेंट नेक्स्टियन के सेंसुअस डांस वीडियो का एक प्रोमो जारी किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा कपूर को कंटेस्टेंट नेक्सटियन का सेंसुअस डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.
Source:
Bollywoodlife.com
वीडियो में देखा जा सकता है कि डांस देखने के बाद करिश्मा सेट से बाहर चली जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साजिद करिश्मा कपूर को मनाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से चली जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वीडियो के पीछे की सचाई क्या है, ये शो ऑनएयर होने के बाद ही पता चल पाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है भारत की बहू, आप जानते हैं ?
अगली वेब स्टोरी देखें.