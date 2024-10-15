टीवी की इन बहुओं की तरह लगाएं पिया के नाम की मेहंदी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 15, 2024

टीवी की बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जिनसे आप मेहंदी लगाने की टिप्स ले सकती हैं.

मेहंदी लगाने के मामले में रुपाली गांगुली किसी से कम नहीं हैं.

सोनारिका भदौरिया की मेहंदी से तो लोग नजर ही नहीं हटा पा रहे हैं.

मौनी रॉय ने अपनी मेहंदी में पति का नाम लिखवाया है.

श्रद्धा आर्या ने भी अपनी मेहंदी पर काफी रुपए खर्च किए हैं.

करिश्मा तन्ना अपनी मेहंदी कैमरे के आगे फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

नेहा कक्कड़ भी अपनी मेहंदी का खास ख्याल रखती हैं.

दिशा परमार की मारवाड़ी मेहंदी देखते ही बन रही है.

