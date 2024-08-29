KBC 16: कंटेस्टेंट ने बिन ब्याही लड़की को कहा 'बोझ', भड़के अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन का पॉपुलर शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' काफी पसंद किया जा रहा है।
हाल ही में 'केबीसी16' में एक ऐसा कंटेस्टेंट आया, जिसने बिन ब्याही लड़कियों को परिवार पर बोझ कहा।
कंटेस्टेंट की यह बात सुनकर बिग बी बुरी तरह से भड़क गए और शख्स की खूब क्लास लगाई।
हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो में कृष्णा सेलुकर नाम के कंटेस्टेंट आए।
इस दौरान उन्होंने बताया कि वह इंजीनियर हैं लेकिन कोविड में उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी और अब वह बेरोजगार हैं।
इस दौरान कृष्णा ने अपनी तुलना बिन ब्याही लड़कियों से की।
कंटेस्टेंट ने कहा, 'जिस तरह बिन ब्याही लड़कियां परिवार पर बोझ होती हैं, उसी तरह बेरोजगार लड़के बोझ होते हैं।'
कृष्णा की यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन भड़क गए और उन्होंने कहा कि लड़कियां कभी भी बोझ नहीं होती हैं।
एक्टर ने कहा, 'लड़कियां बोझ नहीं बल्कि बहुत बड़ी शान होती हैं।'
