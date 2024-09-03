KBC में आने के लिए 96 दिनों से भूखा था कंटेस्टेंट

क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' लाइमलाइट पर बना हुआ है।

शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में आने का सपना कई लोग देखते हैं।

तकदीर वाले ही अमिताभ बच्चन के इस शो में हिस्सा ले पाते हैं।

शो के हालिया एपिसोड में एक और कंटेस्टेंट का किस्मत चमक उठा है।

'कौन बनेगा करोड़पति' के लिए श्रीम शर्मा ने 108 दिनों का उपवास रखा था।

श्रीम शर्मा ने बताया कि उनकी मां का सपना था की उनका बेटा इस शो में जाए।

श्रीम शर्मा ने कहा 'मुझे एक महीने पहले ग्राउंड ऑडिशन पर आने का फोन आया था'।

श्रीम शर्मा ने बताया कि 'मैं उसी दिन से 108 दिनों का फलहार व्रत शुरू किया था'।

अमिताभ बच्चन ने 96 दिनों के बाद श्रीम को रसमलाई खिलाकर उनका व्रत तोड़ा था।

