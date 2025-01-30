ये कॉमेडियन बना अमिताभ बच्चन का बेटा, सरेआम बिग बी से मांग लिया प्रॉपर्टी में हिस्सा
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 30, 2025
पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' में पहुंचे थे.
इस दौरान उनके साथ भुवन बाम और तन्मय भट्ट भी नजर आए. इन तीनों ने मिलकर बिग बी के साथ खूब मस्ती की.
वहीं अमिताभ बच्चन से बातचीत में समय रैना ने उनकी फिल्म 'सूर्यवंशम' का भी मजाक उड़ाया.
समय ने बिग बी से कहा कि मैंने आपकी पहली फिल्म 'सूर्यवंशम' देखी है और दूसरी, तीसरी भी वही देखी है क्योंकि वह सेट मैक्स पर खूब रिपीट होती है.
समय की बात सुनकर अमिताभ बच्चन हंसी से लोटपोट हो जाते हैं. समय केवल यही नहीं रुकते, वह आगे
कहते हैं कि जब आपको पता था कि खीर में जहर मिला है तो आपने दूसरी बार वह क्यों चखी?
समय की बात सुनकर बिग बी खूब जोर-जोर से हंसते हैं और अपना फेमस डायलॉग मारते हैं कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं.
जिस पर समय कहते हैं कि आपने बेटा बना ही दिया है तो प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा भी दे दो.
समय ये भी कहते हैं कि मैंने बाहर से जलसा (बिग बी का घर) देखा है, अंदर घुसने का मौका नहीं मिला, जो अब मिलेगा.
