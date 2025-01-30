ये कॉमेडियन बना अमिताभ बच्चन का बेटा, सरेआम बिग बी से मांग लिया प्रॉपर्टी में हिस्सा

समय ने बिग बी से कहा कि मैंने आपकी पहली फिल्म 'सूर्यवंशम' देखी है और दूसरी, तीसरी भी वही देखी है क्योंकि वह सेट मैक्स पर खूब रिपीट होती है. Source: Bollywoodlife.com