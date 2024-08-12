कहां और कब देखें अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ?

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

इस साल 'कौन बनेगा करोड़पति' का 16वां सीजन है।

रियलिटी क्विज टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' आज यानि 12 अगस्त से शुरू होने वाला है।

हर बार की तरह इस बार भी शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे।

'कौन बनेगा करोड़पति' रात 9 बजे से शुरू होगा।

'कौन बनेगा करोड़पति' को आप सोनी टीवी पर देख सकते हैं।

अमिताभ बच्चन के इस शो का लुत्फ सोनी लिव पर भी उठाया जा सकता है।

'केबीसी' के 16वे सीजन में 'सुपर सवाल' नाम से एक नया सेगमेंट शामिल किया गया है।

बता दें, ये नया स्पेशल सेगमेंट 'केबीसी' में 5वें प्रश्न के बाद पूछा जाएगा।

बिना लाइफ-लाइन के इस सवाल का सही जवाब देने पर कंटेस्टेंट की राशि दोगुना हो सकती है।

