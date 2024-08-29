जानिए करोड़पति बनने के बाद क्या कर रहे हैं KBC के ये विनर्स?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो सालों पहले केबीसी में करोड़ों जीत चुके हैं।

Source: Instagram

केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार आजकर गली गली दूध बेच रहे हैं।

Source: Instagram

7 करोड़ जीतने वाले अचिन और सार्थक नरुला फिलहाल 2 कैफे के मालकिन हैं।

Source: Instagram

केबीसी के पहले विनर हर्षवर्धन नाथवे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं।

Source: Instagram

केबीसी में जीत चुकी सनमजीत कौर तो जैसे गायब ही हो चुकी हैं।

Source: Instagram

केबीसी 2 में करोड़पति बनने वाले बृजेश दुबे अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे हैं।

Source: Instagram

छोटी उम्र में अमीर होने वाले रवि सैनी अब पुलिसवाले बन चुके हैं।

Source: Instagram

एक करोड़ जीतने वाले विजय और अरुंधति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: उर्फी जावेद को मिली डेथ थ्रेट से घबराईं मां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.