जानिए करोड़पति बनने के बाद क्या कर रहे हैं KBC के ये विनर्स?
Shivani Duksh
| Aug 29, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो सालों पहले केबीसी में करोड़ों जीत चुके हैं।
केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार आजकर गली गली दूध बेच रहे हैं।
7 करोड़ जीतने वाले अचिन और सार्थक नरुला फिलहाल 2 कैफे के मालकिन हैं।
केबीसी के पहले विनर हर्षवर्धन नाथवे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं।
केबीसी में जीत चुकी सनमजीत कौर तो जैसे गायब ही हो चुकी हैं।
केबीसी 2 में करोड़पति बनने वाले बृजेश दुबे अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे हैं।
छोटी उम्र में अमीर होने वाले रवि सैनी अब पुलिसवाले बन चुके हैं।
एक करोड़ जीतने वाले विजय और अरुंधति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता।
