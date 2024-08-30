KBC 16: अमिताभ बच्चन की पहली सैलरी सुनकर चौंक जाएंगे आप

क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' लाइमलाइट में बना हुआ है।

शो के होस्ट अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट्स से सवाल पूछते हैं।

वहीं इस बार अमिताभ बच्चन ने शो में अपनी पहली सैलरी का खुलासा किया है।

हाल ही में शो 'कौन बनेगा करोड़पति 16' का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है।

अमिताभ बच्चन ने कहा कि 'कॉलेज खत्म करने के बाद हम कोलकाता गए और वहां नौकरी करने लगे'।

अमिताभ बच्चन ने बताया कि 'काफी संघर्ष के बाद हमें कोलकाता में एक नौकरी मिली थी'।

बता दें, अमिताभ बच्चन की पहली सैलरी महज 400 रुपये ही थी।

अमिताभ बच्चन ने बताया कि उस समय हम आठ लोग एक कमरे में रहते थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन की पहली नौकरी कोलकाता की एक कोयला खदान में लगी थी।

