टीवी पर फिर दस्तक देगा FIR? Kavita Kaushik की लेटेस्ट तस्वीरों से मिला हिंट
Pratibha Gaur
| Dec 11, 2024
कविता कौशिक का फेमस टीवी शो 'एफआईआर' साल 20916 में लॉन्च हुआ था, जिसने 9 सालों तक दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया.
इस शो में कविता कौशिक के साथ आमिर अली लीड रोल में थे और इस शो को दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला था.
अब हाल ही में एफआईआर का रीयूनियन हुआ,. जिसमें शो की कास्ट सालों तक एक-साथ जमकर मस्ती करती नजर आई.
कविता कौशिक की इन तस्वीरों को देखकर फैंस 'एफआईआर' को दोबारा ऑन एयर करने की बात कर रहे हैं.
इस तस्वीर में कविता कौशिक के साथ एक्टर आमिर अली गले लगते हुए पोज दे रहे हैं.
इस फोटो में एफआईआर की पूरी स्टारकास्ट एक-साथ नजर आ रही हैं.
बता दें कि एफआईआर शो साल 2015 में बंद हुआ था.
