खतरों के खिलाड़ी 14 में होगी आलिया भट्ट की एंट्री
Ankita Kumari
| Sep 14, 2024
रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 अब फिनाले की ओर बढ़ रहा है।
रोहित शेट्टी ने खुद बताया था कि शो का फिनाले अब 3 हफ्ते बाद होने वाला है।
हर किसी को अब रोहित शेट्टी के इस शो के विनर का इंतजार है।
वहीं अब खतरों के खिलाड़ी 14 को लेकर नया अपडेट सामने आया है।
खतरों के खिलाड़ी 14 के फिनाले में खास मेहमान जुड़ने वाले हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर वेदांग रैना शो के फिनाले एपिसोड में मौजूद रहेंगे
आलिया भट्ट और वेदांग रैना अपनी अपकमिंग फिल्म 'जिगरा' का प्रमोशन करने के लिए आएंगे।
खबरों के मुताबिक, टीवी के कई सितारे भी शो के फिनाले में नजर आएंगे।
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी, भारती सिंह और राहुल वैद्य भी शो के फिनाले में नजर आने वाले हैं।
