'खतरों के खिलाड़ी 14' से इस हफ्ते कटा कृष्णा श्रॉफ का पत्ता

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 13, 2024

स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी 14 लाइमलाइट पर बना हुआ है।

रोहित शेट्टी हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक स्टंट लेकर आए हैं ।

पहले हफ्ते में शो से असीम रियाज बाहर हो गए थे ।

वहीं दूसरे हफ्ते में शिल्पा शिंदे शो से निकल गई थीं।

अब इस हफ्ते एक और कंटेस्टेंट का पत्ता कट चुका है।

इस हफ्ते रोहित शेट्टी के शो से कृष्णा श्रॉफ बाहर हो गई हैं।

दरसल कृष्णा श्रॉफ शुरुआत से ही मुश्किल स्टंट से बचने की कोशिश कर रही थीं।

सुमोना चक्रवर्ती ने स्टंट जीतकर कृष्णा श्रॉफ को एलिमिनेट कर दिया।

