'खतरों के खिलाड़ी 14' के इन दो कंटेस्टेंट्स के बीच दिखा लव एंगल
BollywoodLife
| Aug 19, 2024
स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' लाइमलाइट में बना हुआ है।
रोहित शेट्टी के इस शो में खतरनाक और मजेदार स्टंट देखने को मिल रहे हैं।
इस शो में लड़ाई झगड़े के साथ-साथ हंसी मजाक भी देखने को मिलता है।
वहीं इस बार शो में खतरनाक स्टंट के बीच रोमांटिक सीन्स देखने को मिल रहे हैं।
शो में रोहित शेट्टी अभिषेक कुमार और कृष्णा श्रॉफ की केमिस्ट्री के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं।
रोहित ने बताया कि बताया कि स्टंट के दौरान अभिषेक कृष्णा से फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट्स को बताते हैं कि अभिषेक स्टंट जीतने के बाद कृष्णा का हाथ पकड़कर किस करने जाते हैं।
अभिषेक रोहित शेट्टी को कहते हैं कि, 'सर मैं इस स्टंट को रोमांटिक स्टंट कहना चाहता हूं।'
'खतरों के खिलाड़ी 14' में इन दोनों के बीच लव एंगल फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
