खतरों के खिलाड़ी 14 को मिला विनर? सेट से लीक हुईं फोटोज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 17, 2024
स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 लाइमलाइट पर बना हुआ है।
जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 14 का फिनाले वीक शुरू होने वाला है।
शो के फिनाले के सेट से कुछ फोटोज सामने आई हैं, जो खूब वायरल हो रही है।
आलिया भट्ट शो के कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ फोटोज क्लिक करवाती नजर आ रही हैं।
अभिषेक कुमार ने इंस्टा पर आलिया भट्ट के साथ फोटोज शेयर करते हुए एक खास मैसेज लिखा।
करणवीर मेहरा और आलिया भट्ट की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
साथ ही नियति फतनानी ने भी आलिया और वेदांग के साथ फोटोज पोस्ट की हैं।
फोटोज में खतरों के खिलाड़ी 14 की चमचमाती ट्रॉफी दिख रही है।
वहीं एक फोटो में ब्लैक कलर की कार के सामने प्राइज मनी नजर आ रहा है।
