'अनुपमा' के आशीष हुए खतरों के खिलाड़ी 14 से एलिमिनेट
BollywoodLife
| Aug 26, 2024
स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' का पांचवा हफ्ता खत्म हो चुका है।
रोहित शेट्टी शो में एक से बढ़कर एक स्टंट लेकर आ रहे हैं।
इस हफ्ते 'खतरों के खिलाड़ी 14' से अनुपमा स्टार आशीष मेहरोत्रा एलिमिनेट हो गए हैं।
शो में आशीष मेहरोत्रा को बिना कोई स्टंट किए ही फियर फंदा मिल गया था।
फियर फंदा मिलने के वजह से आशीष मेहरोत्रा डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टंट परफॉर्म किए थे।
एलिमिनेशन स्टंट में आशीष सुमोना चक्रवर्ती और शालीन भनोट से स्टंट हार गए थे।
आशीष मेहरोत्रा शो से एलिमिनेट होते ही इमोशनल हो गए थे।
आशीष के रोने पर करणवीर मेहरा ने उनके पास आकर गले लगा लिया।
रोहित शेट्टी ने आशीष को जाने से पहले केदार आशीष कहकर सम्मानित किया था।
