असल जिंदगी में ये काम करते हैं खतरों के खिलाड़ी 14 के कंटेस्टेंट्स

असल जिंदगी में ये काम करते हैं खतरों के खिलाड़ी 14 के कंटेस्टेंट्स
| Aug 07, 2024
करण वीर मेहरा टीवी के के मशहूर एक्टर हैं।
गशमीर महाजनी कोरियोग्राफर और एक्टर हैं।
अभिषेक कुमार एक्टर हैं।
शालीन भनोट पेशे से एक एक्टर हैं।
सुमोना चक्रवर्ती टीवी की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं।
टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ फिल्ममेकर बनना चाहती हैं।
अदिति शर्मा एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस हैं।
नियति फतनानी टीवी के बाद फिल्मों में हाथ आजमा रही हैं।
निमृत कौर अहलूवालिया एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं।
केदार आशीष मेहरोत्रा टीवी एक्टर हैं।
