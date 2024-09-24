'खतरों के खिलाड़ी 14 फिनाले': जानें कब और कहां देखें?
स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी 14 को लोगों का भरपूर प्यार मिला है।
शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है।
शो के सभी कंटेस्टेंट्स ने ट्रॉफी जीतने के लिए खूब मेहनत की है।
रोहित शेट्टी को अपने शो के लिए टॉप 5 फाइनिस्ट मिल गए हैं।
कृष्णा श्रॉफ, गशमीर महाजनी, शालीन भनोट, करणवीर मेहरा और अभिषेक कुमार ने टॉप 5 में जगह बनाई है।
'खतरों के खिलाड़ी 14' का फिनाले 28 सितंबर को टेलीकास्ट होगा।
रोहित शेट्टी के इस शो को आप कलर्स टीवी पर रात 9:30 बजे देख सकते हैं।
साथ ही 'खतरों के खिलाड़ी 14' ओटीटी प्लेटफार्म जियो सिनेमा पर भी मौजूद रहेगा।
शो के फिनाले की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
