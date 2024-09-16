खतरों के खिलाड़ी 14 को मिला पहला फाइनलिस्ट

खतरों के खिलाड़ी 14 को मिला पहला फाइनलिस्ट
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2024
रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी' फैंस के पसंदीदा शो में से एक है।
Source:
Bollywoodlife.com
स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' का फिनाले जल्द ही देखने को मिलने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 सितंबर को 'खतरों के खिलाड़ी 14' को अपना विनर मिल जाएगा।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, 'खतरों के खिलाड़ी 14' को अपना पहला फाइनलिस्ट मिल गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
'खतरों के खिलाड़ी 14' का ये हफ्ता टिकट टू फिनाले का था।
Source:
Bollywoodlife.com
सभी कन्टेस्टन्ट ने अपना दमखम दिखाया और फिनाले का टिकट पाने की कोशिश की।
Source:
Bollywoodlife.com
टिकट टू फिनाले की रेस में करणवीर मेहरा ने सबको पछाड़ दिया और पहले फाइनलिस्ट बन गए।
Source:
Bollywoodlife.com
टिकट टू फिनाले के फाइनल स्टंट में अभिषेक कुमार ने करणवीर मेहरा को कड़ी टक्कर दी।
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों कंटेस्टेंट्स ने स्टंट कंप्लीट किया लेकिन जीत करणवीर मेहरा ने हासिल की।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: निक जोनस के इन गानों पर जान छिड़कते हैं फैंस
अगली वेब स्टोरी देखें.