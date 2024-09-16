खतरों के खिलाड़ी 14 को मिला पहला फाइनलिस्ट

रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी' फैंस के पसंदीदा शो में से एक है।

स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' का फिनाले जल्द ही देखने को मिलने वाला है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 सितंबर को 'खतरों के खिलाड़ी 14' को अपना विनर मिल जाएगा।

वहीं, 'खतरों के खिलाड़ी 14' को अपना पहला फाइनलिस्ट मिल गया है।

'खतरों के खिलाड़ी 14' का ये हफ्ता टिकट टू फिनाले का था।

सभी कन्टेस्टन्ट ने अपना दमखम दिखाया और फिनाले का टिकट पाने की कोशिश की।

टिकट टू फिनाले की रेस में करणवीर मेहरा ने सबको पछाड़ दिया और पहले फाइनलिस्ट बन गए।

टिकट टू फिनाले के फाइनल स्टंट में अभिषेक कुमार ने करणवीर मेहरा को कड़ी टक्कर दी।

दोनों कंटेस्टेंट्स ने स्टंट कंप्लीट किया लेकिन जीत करणवीर मेहरा ने हासिल की।

