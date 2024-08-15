'खतरों के खिलाडी 14' में दो खिलाड़ियों की हुई दमदार वापसी
BollywoodLife
| Aug 15, 2024
रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 14’ इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है।
पहले हफ्ते असीम रियाज शो से बाहर हो गए थे।
वहीं दूसरे हफ्ते शिल्पा शिंदे शो से निकल गईं थी।
इस हफ्ते कृष्णा श्रॉफ शो से एलिमिनेट हो गईं हैं।
शो का एक लेटेस्ट प्रोमो आया है, जिसमें दो एलिमिनटेड कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं।
प्रोमो में देखा जा सकता है कि कृष्णा श्रॉफ और शिल्पा शिंदे पानी के अंदर स्टंट कर रही हैं।
वीडियो में शिल्पा शिंदे पानी से बाहर निकलकर फ्लैग्स कलेक्ट करते हुए दिखती हैं।
वहीं कृष्णा श्रॉफ पूल के अंदर साइकिल चलाते हुए नजर आ रही हैं।
वीडियो में रोहित शेट्टी कहते हैं कि 'कृष्णा और शिल्पा दोनों का कमबैक हुआ है, जो कि कमाल और जस्टिफाइड है'।
