'खतरों के खिलाडी 14' में दो खिलाड़ियों की हुई दमदार वापसी

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 15, 2024

रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 14’ इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है।

Source: Bollywoodlife.com

पहले हफ्ते असीम रियाज शो से बाहर हो गए थे।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं दूसरे हफ्ते शिल्पा शिंदे शो से निकल गईं थी।

Source: Bollywoodlife.com

इस हफ्ते कृष्णा श्रॉफ शो से एलिमिनेट हो गईं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

शो का एक लेटेस्ट प्रोमो आया है, जिसमें दो एलिमिनटेड कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

प्रोमो में देखा जा सकता है कि कृष्णा श्रॉफ और शिल्पा शिंदे पानी के अंदर स्टंट कर रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वीडियो में शिल्पा शिंदे पानी से बाहर निकलकर फ्लैग्स कलेक्ट करते हुए दिखती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं कृष्णा श्रॉफ पूल के अंदर साइकिल चलाते हुए नजर आ रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वीडियो में रोहित शेट्टी कहते हैं कि 'कृष्णा और शिल्पा दोनों का कमबैक हुआ है, जो कि कमाल और जस्टिफाइड है'।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: चैतन्य और शोभिता धुलिपाला कब करेंगे शादी? नागार्जुन ने किया खुलासा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.