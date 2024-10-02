करणवीर मेहरा ने असीम पर किया पलटवार, परवरिश पर उठाए सवाल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 02, 2024

हाल ही में टीवी एक्टर करणवीर मेहरा ने असीम रियाज की क्लास लगा दी है.

असीम रियाज ने सोशल मीडिया पर करणवीर मेहरा को गाली दी थी.

गाली के बदले करणवीर मेहरा ने असीम रियाज को जवाब दिया है.

अपने लेटेस्ट ट्वीट में करणवीर मेहरा ने लिखा, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं.

करणवीर मेहरा ने कहा, लगता है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए हो.

करणवीर मेहरा ने दावा किया कि तुमको इलाज की जरूरत है.

असीम की मजाक बनाते हुए करणवीर मेहरा बोले, तुमको मेरी बातें नहीं समझ आएंगी.

अब करणवीर मेहरा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

