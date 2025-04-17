KKK 15: जानें कब शुरू होगा रोहित शेट्टी का शो? नए प्रोड्यूसर्स के आते ही डेट हुई लॉक!

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 17, 2025

रोहित शेट्टी के स्टंड बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

Source: Bollywoodlife.com

बिग बॉस ताजा खबर के अनुसार अब इस से संकट के बादल छट चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

और अब आखिरकार रोहित शेट्टी के शो को प्रोड्यूसर्स मिल चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

और अब जल्द ही इस शो की रिलीज डेट भी लॉक हो सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'खतरों के खिलाड़ी 15' अगस्त के पहले हफ्ते में टीवी पर प्रसारित हो सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग अगले महीने से शुरू होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

हर साल की तरह इस साल भी रोहित शेट्टी शो को होस्ट करेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रॉयल ब्लू लुक में रकुल प्रीत ने ढाया कहर, फैंस बोले- ''तापमान तो अब...''

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.