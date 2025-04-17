KKK 15: जानें कब शुरू होगा रोहित शेट्टी का शो? नए प्रोड्यूसर्स के आते ही डेट हुई लॉक!
Pratibha Gaur
| Apr 17, 2025
रोहित शेट्टी के स्टंड बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.
बिग बॉस ताजा खबर के अनुसार अब इस से संकट के बादल छट चुके हैं.
और अब आखिरकार रोहित शेट्टी के शो को प्रोड्यूसर्स मिल चुके हैं.
और अब जल्द ही इस शो की रिलीज डेट भी लॉक हो सकती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'खतरों के खिलाड़ी 15' अगस्त के पहले हफ्ते में टीवी पर प्रसारित हो सकता है.
हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,
बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग अगले महीने से शुरू होने वाली है.
हर साल की तरह इस साल भी रोहित शेट्टी शो को होस्ट करेंगे.
Thanks For Reading!
