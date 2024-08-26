कई बार सास बहू के ड्रामे पर अकेले भारी पड़ चुके हैं श्रीकृष्णा, किया TRP पर कब्जा
| Aug 26, 2024
भगवान श्रीकृष्ण के कई शोज ऐसे हैं जो कि सास बहू के शोज को कड़ी टक्कर दे चुके हैं।
स्टार भारत के सीरियल राधा कृष्णने तो टीवी शोज के मेकर्स की नींद ही उड़ा दी थी।
टीवी की नई रामायण में सौरभ राज जैन ने कमाल कर दिया था।
एनडीटीवी इमेजिन के जय श्री कृष्णा ने तो टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे।
सीरियल यशोमती मैया के नंदलाला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण को भी टीवी की दुनिया में काफी पसंद किया गया था।
सीरियल महाभारत में कृष्ण के अवतार को भला कोई कैसे भूल सकता है।
दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल श्री कृष्ण का क्रेज आज भी लोगों के बीच देखने को मिलता है।
