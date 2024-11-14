इस एक्ट्रेस का 14 बार हुआ मिसकैरेज, दर्द से निकलने में लगे कई साल
Kavita
| Nov 14, 2024
कश्मीरा शाह अपने दो बेटे और पति कृष्णा अभिषेक के साथ लाइफ में खुश हैं.
एक समय ऐसा भी था जब कश्मीरा मां बनने के लिए तरस रही थीं.
कश्मीरा और कृष्णा ने साल 2013 में शादी रचाई थी.
इसके बाद कश्मीरा ने जब मां बनने का फैसला किया, तो वह नैचुरली कंसीव नहीं कर पाईं.
कश्मीरा शाह ने मां बनने के लिए 14 बार प्रेग्नेंट हुई थीं.
लेकिन एक्ट्रेस का हर बार मिसकैरेज हो गया.
कश्मीरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कुछ साल काम से दूरी बनाकर सिर्फ कंसीव करने पर ध्यान दिया था.
कश्मीरा ने कहा था कि 14 बार मिसकैरेज के बाद मेरी हेल्थ भी डाउन हो गई थी.
हालांकि, एक्ट्रेस नैचुरली कंसीव नहीं कर पाई थीं, जिसके बाद उन्हें सेरोगेसी की मदद लेनी पड़ी.
