बिस्किट खाकर दिन काट चुकी है ये एक्ट्रेस, जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी, फिर चमकी किस्मत
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 18, 2024
टीवी की एक अदाकारा ऐसी है जिसने बिस्किट खाकर दिन बिताए हैं.
यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा क्रिस्टल डिसूजा की...
क्रिस्टल डिसूजा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनके पास पैसे खत्म हो गए थे.
रुपए खत्म होने के बाद क्रिस्टल डिसूजा ने बिस्किट खाकर दिन काटने शुरू कर दिए थे.
जल्द ही ये बात एता कपूर को पता चली तो उन्होंने क्रिस्टल डिसूजा के घर खाना भिजवाना शुरू कर दिया था.
क्रिस्टल डिसूजा ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था.
क्रिस्टल डिसूजा ने माना था कि ब्रेक के दौरान रुपए खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं है.
मदद करने के लिए क्रिस्टल डिसूजा आज भी एकता कपूर का एहसान मानती हैं.
