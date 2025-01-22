रित्विक धनजानी संग क्रिस्टल डिसूजा ने की जमकर पार्टी
टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा हर एक लम्हे को खुलकर जीती हैं।
एक्ट्रेस अक्सर अपनी गर्ल गैंग के साथ क्वालिटी टाइम बिताती दिख जाती हैं।
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की है।
इस दौरान क्रिस्टल डिसूजा की गर्ल गैंग उनके साथ थी।
वहीं उनके क्लोज फ्रेंड रित्विक धनजानी भी उनके संग जमकर पार्टी करते नजर आएं।
बता दें कि क्रिस्टल डिसूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
फैंस क्रिस्टल डिसूजा की तस्वीरों पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
