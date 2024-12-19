TV की इस एक्ट्रेस ने कहानियां सुनाकर बताई थी बेटी को डिवोर्स की सच्चाई, इस सुपरहिट शो का थीं मुख्य चेहरा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 19, 2024
आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, जो अपने शो से हर घर का एक फेमस चेहरा बन गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी के सुपरहिट सीरियल 'कुमकुम' से एक्ट्रेस जूही परमार लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार सीरियल 'कुमकुम' में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार ने एक्टर सचिन श्रॉफ से शादी की थी. लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों ने डिवोर्स ले लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार और सचिन श्रॉफ के डिवोर्स के दौरान उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार ने अपनी महज 5 साल की बेटी को इस खास अंदाज में डिवोर्स के बारे में बताया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार ने हाल ही में रूबीना दिलैक के पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही ने बताया कि उनकी बेटी जब छोटी थी तब वो सिंड्रेला की कहानी को खूब एंजॉय करती थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार ने उसी दौरान अपनी बेटी से कहा था कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, हमारी कहानी अभी बाकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को परियों की कहानी के माध्यम से डिवोर्स की सच्चाई बताई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही परमार ने कहा उनकी बेटी समायरा सब समझ चुकी थी लेकिन उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Deepika Padukone को लेकर Ananya Panday ने कही ये बात, कहा- 'सेट पर...'
अगली वेब स्टोरी देखें.