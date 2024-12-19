TV की इस एक्ट्रेस ने कहानियां सुनाकर बताई थी बेटी को डिवोर्स की सच्चाई, इस सुपरहिट शो का थीं मुख्य चेहरा

आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, जो अपने शो से हर घर का एक फेमस चेहरा बन गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

टीवी के सुपरहिट सीरियल 'कुमकुम' से एक्ट्रेस जूही परमार लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार सीरियल 'कुमकुम' में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार ने एक्टर सचिन श्रॉफ से शादी की थी. लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों ने डिवोर्स ले लिया था.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार और सचिन श्रॉफ के डिवोर्स के दौरान उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार ने अपनी महज 5 साल की बेटी को इस खास अंदाज में डिवोर्स के बारे में बताया था.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार ने हाल ही में रूबीना दिलैक के पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया है.

Source: Bollywoodlife.com

जूही ने बताया कि उनकी बेटी जब छोटी थी तब वो सिंड्रेला की कहानी को खूब एंजॉय करती थी.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार ने उसी दौरान अपनी बेटी से कहा था कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, हमारी कहानी अभी बाकी है.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को परियों की कहानी के माध्यम से डिवोर्स की सच्चाई बताई थी.

Source: Bollywoodlife.com

जूही परमार ने कहा उनकी बेटी समायरा सब समझ चुकी थी लेकिन उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था.

Source: Bollywoodlife.com

