श्रद्धा आर्या ने फ्लॉन्ट किया अपना बेबी बंप
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने अपने टैलेंट के दम पर खास पहचान बनाई है.
श्रद्धा आर्य की प्रेगनेंसी की खबरें पूरे इंडस्ट्री में गूंज रही है.
कुछ देर पहले श्रद्धा ने इंस्टा पर अपनी दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए तस्वीरें साझा की है.
फोटोज में श्रद्धा अपने सहेलियोंके साथ एन्जॉय करती नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में श्रद्धा अपनी बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
श्रद्धा आर्य ने पिंक कलर की फ्लोई ड्रेस पहना हुआ है.
फोटोज में श्रद्धा आर्य एक से एक पोज देती नजर आ रही हैं.
फोटोज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है की श्रद्धा काफी खुश हैं.
श्रद्धा आर्य के इन फोटोज को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है।
