Khatron Ke Khiladi 15 को मिला तीसरा कन्फर्म कंटेस्टेंट, रोडीज में मचा चुका है धमाल
Kavita
| Apr 07, 2025
स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 15वां सीजन शुरू होने वाला है.
अब शो के कंटेस्टेंट के नाम सामने आने लगे हैं, जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं.
अब खतरों के खिलाड़ी 15 के तीसरे कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है.
जानकारी के मुताबिक, कुंडली भाग्य में नजर आ चुके एक्टर बसीर अली की खतरों के खिलाड़ी में एंट्री हो गई है.
बता दें कि श्रद्धा आर्या स्टारर सीरियल कुंडली भाग्य में एक्टर ने शौर्य का किरदार निभाया था.
अब बसीर अली रोहित शेट्टी के शो में खतरों का सामना करते हुए नजर आएंगे.
इस खबर के सामने आते ही बसीर के फैंस खुशी से झूम उठे हैं.
बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए पहले दो कंफर्म कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ गए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स में ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा को इस शो के लिए कंफर्म माना गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खतरों के खिलाड़ी जुलाई महीने से टीवी पर ऑन एयर हो सकता है.
