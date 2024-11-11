सीरियल 'कुंडली भाग्य' की ये एक्ट्रेस हुईं प्रेग्नेंट, सोशल मीडिया पर किया अनाउंस
Bollywood Staff
| Nov 11, 2024
आजकल कई टीवी एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों को सोशल मीडिया पर अनाउंस कर रही हैं.
सीरियल 'कुंडली भाग्य' की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने भी कुछ समय पहले ही अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी थी.
वहीं अब सीरियल 'कुंडली भाग्य' की एक और एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी है.
'कुंडली भाग्य' की एक्ट्रेस रूही चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है.
जिसमें रूही चतुर्वेदी और उनके पति एक क्यूट पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.
रूही चतुर्वेदी इस वीडियो में अपने बेबी बंब को शो कर रही हैं और उनके पति उसे किस करते हुए नजर आ रहे हैं.
रूही चतुर्वेदी ने उस वीडियो के नीचे कैप्शन में बताया है "हमारी सुंदर फैमिली अब थोड़ी और बड़ी हो रही है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी"
रूही चतुर्वेदी ने इस वीडियो और कैप्शन के द्वारा अपनी प्रेग्नेंसी की खबर को फैंस के साथ साझा किया है.
रूही चतुर्वेदी ने इसी पोस्ट में अपने पति शिवेंद्र को बर्थडे भी विश किया है.
वहीं रूही चतुर्वेदी के इस पोस्ट पर श्रद्धा आर्या ने एक क्यूट कमेंट भी किया है.
जिसमें उन्होंने लिखा, "वाह! मुझे इसका आभास था ये आज की इंटरनेट पर बेस्ट न्यूज है नए होने वाले माता -पिता को बहुत सारा प्यार और लक"
