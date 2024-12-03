प्रेग्नेंसी में श्रद्धा आर्या की तरह ड्रेसेस करें ट्राई, मोहल्ले की आंटियों की बोलती होगी बंद
श्रद्धा आर्या दो क्यूट बच्चों की मां बन गई हैं.
एक्ट्रेस ने अपने प्रेग्नेंसी के दिनों में फैशन का काफी ज्यादा ध्यान रखा है.
श्रद्धा आर्या ने कई बार वेस्टर्न ड्रेसेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है.
इस तस्वीर में श्रद्धा ने पिंक कलर का खूबसूरत गाउन पहना है, जिसमें वह काफी सुंदर लगीं.
इस सिंपल मैक्सी ड्रेस में भी श्रद्धा आर्या का लुक काफी निखरकर सामने आया है.
श्रद्धा ने जिम वियर में बेबी बंप फ्लॉन्ट करके फैंस को खुश कर दिया था.
श्रद्धा आर्या ने प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में ये ड्रेस पहन फोटो क्लिक करवाई थी.
श्रद्धा का मैटरनिटी फोटोशूट भी काफी यूनिक लुक वाला था.
हालांकि, प्रेग्नेंसी के दिनों में श्रद्धा ने कई बार साड़ी भी पहनी थी.
