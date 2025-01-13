शादी की खबरों के बीच Shivangi Joshi ने बॉयफ्रेंड Kushal Tandon संग क्लब में की पार्टी

Kavita | Jan 13, 2025

शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन टीवी के स्टार कपल हैं.

कुशाल और शिवांगी का रिश्ता कंफर्म हो चुका है.

अब दोनों को देर रात तक पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया है.

सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन की पार्टी फोटोज तहलका मचा रही हैं.

इन फोटोज में शिवांगी और कुशाल काफी खुश नजर आ रहे हैं.

ये पहली बार है, जब शिवांगी और कुशाल एक साथ यूं दोस्तों के साथ पार्टी करते दिखे हैं.

इस फोटो में कुशाल की लेडी लव शिवांगी अपनी दोस्त संग मस्ती कर रही हैं.

शिवांगी इस पार्टी में ऑल ब्लैक लुक में दिखीं और कुशाल भी हैंडसम लगे.

बता दें कि बीते दिनों ही कुशाल और शिवांगी की शादी की फोटोज सामने आई थी.

ये फोटोज AI द्वारा बनाई गई थी, जो फैंस के बीच तहलका मचा गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

