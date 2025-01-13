शादी की खबरों के बीच Shivangi Joshi ने बॉयफ्रेंड Kushal Tandon संग क्लब में की पार्टी
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 13, 2025
शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन टीवी के स्टार कपल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुशाल और शिवांगी का रिश्ता कंफर्म हो चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब दोनों को देर रात तक पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन की पार्टी फोटोज तहलका मचा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में शिवांगी और कुशाल काफी खुश नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ये पहली बार है, जब शिवांगी और कुशाल एक साथ यूं दोस्तों के साथ पार्टी करते दिखे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में कुशाल की लेडी लव शिवांगी अपनी दोस्त संग मस्ती कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी इस पार्टी में ऑल ब्लैक लुक में दिखीं और कुशाल भी हैंडसम लगे.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि बीते दिनों ही कुशाल और शिवांगी की शादी की फोटोज सामने आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
ये फोटोज AI द्वारा बनाई गई थी, जो फैंस के बीच तहलका मचा गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तो इस शख्स की वजह से अधूरी रह गई Salman Khan और Aishwarya Rai की लव स्टोरी
अगली वेब स्टोरी देखें.