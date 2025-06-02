जानें कब से शुरू होगा Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2? प्रीमियर डेट आई सामने
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 02, 2025
स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' पूरे 25 साल बाद फिर से टीवी पर दस्तक देने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस शो के दूसरे सीजन में एक्ट्रेस स्मृति ईरानी फिर से 'तुलसी' का पॉपुलर रोल निभाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
और इसके लिए स्मृति पूरी Z+ सिक्योरिटी के बीच शूटिंग करेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के प्रीमियर की डेट सामने आ गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह सुपरहिट टीवी शो पूरे 25 साल बाद 3 जुलाई से स्टार प्लस चैनल पर दस्तक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में एक्टर रोहित सुचांती लीड रोल निभाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस सीरियल में एक्ट्रेस तनीषा मेहता फीमेल लीड रोल प्ले करेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
खास बात तो ये है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में एक्ट्रेस मौनी रॉय भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
और यही कारण है कि हर कोई इस टीवी शो को लेकर काफी एक्साइटेड है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिकिनी में 'कोमल' का हॉट अवतार, 'चक दे इंडिया' की मासूम गर्ल ने पूल पर मचाया तहलका
अगली वेब स्टोरी देखें.