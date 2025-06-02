जानें कब से शुरू होगा Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2? प्रीमियर डेट आई सामने

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 02, 2025

स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' पूरे 25 साल बाद फिर से टीवी पर दस्तक देने वाला है.

इस शो के दूसरे सीजन में एक्ट्रेस स्मृति ईरानी फिर से 'तुलसी' का पॉपुलर रोल निभाएंगी.

और इसके लिए स्मृति पूरी Z+ सिक्योरिटी के बीच शूटिंग करेंगी.

वहीं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के प्रीमियर की डेट सामने आ गई है.

यह सुपरहिट टीवी शो पूरे 25 साल बाद 3 जुलाई से स्टार प्लस चैनल पर दस्तक देगा.

बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में एक्टर रोहित सुचांती लीड रोल निभाएंगे.

वहीं इस सीरियल में एक्ट्रेस तनीषा मेहता फीमेल लीड रोल प्ले करेंगी.

खास बात तो ये है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में एक्ट्रेस मौनी रॉय भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

और यही कारण है कि हर कोई इस टीवी शो को लेकर काफी एक्साइटेड है.

