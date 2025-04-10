क्योंकि सास भी कभी बहू थी: तुलसी विरानी की वो बेटी जो कर रही है बॉलीवुड पर राज
खबर है कि सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी पर दस्तक देने वाला है. एकता कपूर 200 एपिसोड्स के जरिए अपने फैंस का मनोरंजन करने वाले हैं.
सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में किसी जमाने में करीब दर्जनों एक्टर काम करते थे. आज के समय में ये सभी सितारे टीवी की दुनिया का बड़ा नाम बन चुके हैं.
वहीं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की एक हसीना ऐसी भी है जो टीवी के साथ साथ बॉलीवुड की दुनिया पर राज कर रही है, यहां हम मौनी रॉय के बारे में बात कर रहे हैं.
सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की ये हसीना आज के समय में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हसीनाओं को टक्कर दे रही है.
मौनी रॉय इन दिनों अपनी फिल्म भूतनी के प्रमोशन में जुटी हुई हैं. इसके अलावा ब्रह्मास्त्र में आकर मौनी रॉय ने बवाल मचा दिया था.
इस समय मौनी रॉय के पास बॉलीवुड में काम की कमी नहीं है. हालांकि मौनी रॉय फिलहाल अपने चेहरे की वजह से ट्रोल हो रही हैं.
लोग दावा कर रहे हैं कि मौनी रॉय ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है. हालांकि अब भी मौनी रॉय को फैंस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देखना चाहते हैं.
किसी जमाने में मौनी रॉय ने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था जो कि तुलसी विरानी की बेटी थी.
