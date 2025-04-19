'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलसी का पति बनेगा 'अनुपमा' का ये सितारा, TRP में आएगा...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 19, 2025
खबर है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' जल्द ही टीवी की दुनिया में दस्तक देने वाला है. फिलहाल एकता कपूर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की कास्ट पर काम कर रही हैं.
Source:
Instagram
इसी बीच खबर आ रही है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अनुपमा के एक स्टार की एंट्री हो गई है. ये स्टार कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना हैं.
Source:
Instagram
टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौरव खन्ना इस शो में तुलसी के पति मिहिर विरानी का किरदार निभाने वाले हैं.
Source:
Instagram
कहा तो ये भी जा रहा है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के इस किरदार के लिए गौरव खन्ना के साथ साथ सुधांशु पांडे का नाम भी कंसीडर किया जा रहा है.
Source:
Instagram
रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स एक बार फिर से मिहिर का जादू टीवी पर चलाना चाहते हैं. यही वजह है जो उन्होंने इन दोनों सितारों का नाम चुना है.
Source:
Instagram
हालांकि अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा जल्दी होगा. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के मेकर्स ने अब तक भी किसी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है.
Source:
Instagram
ये खबर गौरव खन्ना और सुधांशु पांडे के फैंस के लिए काफी खास है क्योंकि सभी लोग उनके टीवी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Instagram
हाल ही में गौरव खन्ना ने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ का खिताब अपने नाम किया है. वहीं सुधांशु पांडे भी अपने काम में व्यस्त चल रहे हैं.
Source:
Instagram
अनुपमा में काम करके गौरव खन्ना ने रातों रात टीवी की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. अब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के मेकर्स भी उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: एक्सप्रेशन क्वीन हैं करीना कपूर, लेटेस्ट तस्वीरों में मिलेगा सबूत
अगली वेब स्टोरी देखें.