टीवी के इन 7 शोज में आएंगे धमाकेदार ट्विस्ट, फैंस को लगेगा सदमा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 03, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन शोज के बारे में बताएंगे जिनमें बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं।

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा अपने बच्चे की कस्टड खोने वाली है।

सीरियल मिश्री में राघव मिश्री के सामने वाणी से शादी करने वाला है।

सीरियल अनुपमा में तोषु अपने ही पिता का श्राद्ध निकालने वाला है।

गुम है किसी के प्यार में की कहानी में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी।

परेश को जेल भेजने को लिए साइली एक डील पर साइन करेगी।

मेघा बरसे में मेघा फ्लाइट में छेड़छाड़ की शिकार होने वाली है।

झनक में उसकी ननद उसे जमकर टॉर्चर करने वाली है।

