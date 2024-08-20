टीवी के इन 7 शोज में इस हफ्ते मचेगा बवाल, अनुपमा की कड़की होगी खत्म
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 20, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन शोज के बारे में बताएंगे जिनमें बड़े बदलाव आने वाले हैं।
कैसे मुझे तुम मिल गए में एक जबरदस्त बम ब्लास्ट होने वाला है।
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित की मौत से अरमान की जिंदगी बदल जाएगी।
गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आखिरकार सवि और रजत की शादी हो जाएगी।
सीरियल झनक में झनक पहली बार अनिरुद्ध पर खाना फेंकने वाली है।
कुंडली भाग्य में प्रीता को बचाने के लिए काव्या वरुण से शादी कर लेगी।
सीरियल मेघा बरसे में मेघा अपने पति के पीछे पड़ने वाली है।
अनुपमा में जल्द ही अनुज फिर से उतना ही अमीर बनने वाला है।
