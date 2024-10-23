अनुपमा समेत इन 7 शोज में होगा बवाल, आएंगे भयंकर ट्विस्ट

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 23, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन शोज के बारे में बताएंगे जिनमें काफी कुछ बदलाव आने वाले हैं.

Source: Instagram

सुमन इंदौरी में सुमन जान जाएगी कि कृतिका पागल नहीं है.

Source: Instagram

मेघा बरसेंगे में मेघा के सामने एक बड़ा राज खुलने वाला है.

Source: Instagram

बिग बॉस 18 में चाहत पांडे की अविनाश से खूब लड़ाई होगी.

Source: Instagram

गुम है किसी के प्यार में की कहानी में करवाचौथ ड्रामा देखने को मिलेगा.

Source: Instagram

सीरियल अनुपमा में आध्या की एंट्री शाह हाउस में होने वाली है.

Source: Instagram

उड़ने की आशा में साइली और सचिन अपना बेडरूम खो बैठेंगे.

Source: Instagram

अभिरा जल्द ही जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर समेत इन हसीनाओं ने मनीष मल्होत्रा की महफिल में बिखेरे रंग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.