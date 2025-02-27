जब टीवी की बहुओं को मिला 'बाहुबली समोसा' चैलेंज, लाफ्टर शेफ में कृष्णा के छूटे पसीने
सोनी टीवी का पॉपुलर कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' सेलेब्स के अनोखे खाना बनाने के स्टाइल को लेकर दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है.
शो के होस्ट शेफ हरपाल सिंह सोखी ने इस बार एक नया और दिलचस्प चैलेंज दिया गया है. 'बाहुबली समोसा' बनाने का.
शो का नया प्रोमो रिलीज हो चुका है, जिसमें कंटेस्टेंट्स इस मुश्किल टास्क में पसीने बहाते नजर आ रहे हैं.
टीवी की फेवरेट बहू रुबीना दिलैक बाहुबली समोसे को शेप देने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन समोसा टिकने का नाम ही नहीं ले रहा.
यह नजारा देखकर कॉमेडी क्वीन भारती सिंह बोलीं- 'लगता है कोई मरे हुए में जान डालने की कोशिश कर रहा है, ये तो वेंटिलेटर पर है भाई'
इसी बीच, सिंगर राहुल वैद्य ने हिमेश रेशमिया की मिमिक्री करते हुए, बाहुबली समोसे से कहा- 'खड़ा हो जा भाई, अपने पैरों पर, मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए'
वहीं, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को लगा कि उनका समोसा बन चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह भी लुढ़ककर जमीन पर आ गिरा.
इसे देखकर कश्मीरा शाह और कृष्णा दोनों का मुंह भी लटक गया और कृष्णा बोले, 'हमारा समोसा सो रहा है.'
वहीं इस वीक शो में 'बॉलीवुड नाइट' सेलिब्रेट किया जाएगा, जहां कंटेस्टेंट्स अलग-अलग बॉलीवुड स्टार्स के लुक में नजर आएंगे.
कृष्णा अभिषेक संजय दत्त के गेटअप में दिखेंगे, एल्विश यादव बॉबी देओल के लुक में नजर आएंगे,
रुबीना दिलैक 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा बनी हैं, वहीं अंकिता लोखंडे रेखा के अंदाज में नजर आएंगी,
कश्मीरा शाह श्रीदेवी के रूप में दिखेंगी और मन्नारा चोपड़ा करीना कपूर की तरह तैयार हुईं हैं.
'लाफ्टर शेफ' का यह एपिसोड पूरी तरह से मनोरंजन से भरपूर होने वाला है. जहां कंटेस्टेंट्स एक ओर बाहुबली समोसा बनाने में जूझते नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड नाइट में उनके दमदार लुक और एक्टिंग दर्शकों को खूब गुदगुदाएगी.
