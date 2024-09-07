'लाफ्टर शेफ' शो में धूमधाम से हुआ बप्पा का स्वागत

कलर्स टीवी शो 'लाफ्टर शेफ' लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है।

गणेश चतुर्थी के मौके पर शो के सेट पर भगवान गणेश का स्वागत किया गया है।

बप्पा के स्वागत के लिए शो 'लाफ्टर शेफ' का सेट पूरी तरह से सजाया गया था।

शो में सबने मिलकर बप्पा की बड़ी ही धूमधाम से आरती की।

शो में आरती के बाद सबने मिलकर एक साथ डांस भी किया।

इस मौके पर राहुल वैद्य ने गणेश जी की आरती की।

राहुल वैद्य की आरती सुनकर भारती सिंह के रोंगटे खड़े हो गए थे।

बता दें, शो में इस शुभ मौके पर एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल हुईं थी।

'लाफ्टर शेफ' के सेट पर सभी लोग बप्पा की भक्ति में डूबे दिखे।

