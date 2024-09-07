'लाफ्टर शेफ' शो में धूमधाम से हुआ बप्पा का स्वागत
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 07, 2024
कलर्स टीवी शो 'लाफ्टर शेफ' लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
गणेश चतुर्थी के मौके पर शो के सेट पर भगवान गणेश का स्वागत किया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
बप्पा के स्वागत के लिए शो 'लाफ्टर शेफ' का सेट पूरी तरह से सजाया गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
शो में सबने मिलकर बप्पा की बड़ी ही धूमधाम से आरती की।
Source:
Bollywoodlife.com
शो में आरती के बाद सबने मिलकर एक साथ डांस भी किया।
Source:
Bollywoodlife.com
इस मौके पर राहुल वैद्य ने गणेश जी की आरती की।
Source:
Bollywoodlife.com
राहुल वैद्य की आरती सुनकर भारती सिंह के रोंगटे खड़े हो गए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, शो में इस शुभ मौके पर एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल हुईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
'लाफ्टर शेफ' के सेट पर सभी लोग बप्पा की भक्ति में डूबे दिखे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हूबहू दीपिका पादुकोण लगीं बिग बॉस वाली मनीषा रानी
अगली वेब स्टोरी देखें.