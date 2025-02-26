संगम में TV की पार्वती ने लगाई पवित्र डुबकी, शिवभक्ति में रमी एक्ट्रेस ने बताया-'अच्छे कर्मों का...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
टीवी शो देवों के देव...महादेव में माता पार्वती का किरदार निभाकर पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने इस आध्यात्मिक सफर की झलक शेयर की, जिसमें वे भक्ति में लीन नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनारिका ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं, जिसमें वे त्रिवेणी संगम में स्नान करती हुईं दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने इस पवित्र अनुभव को अपने अच्छे कर्मों का फल बताया. एक्ट्रेस के साथ उनकी मां भी इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
महाकुंभ में जाने के बाद सोनारिका ने महादेव की पूजा-अर्चना भी की. उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ खुद को भगवान शिव की भक्ति में सराबोर कर लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनारिका ने अपने कैमरे में प्रयागराज की खूबसूरत झलक भी कैद की, उन्होंने रात में रोशनी से जगमगाते घाटों और महाकुंभ के अद्भुत नजारों को शेयर किया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, "हर हर महादेव! ओम नमः शिवाय! हर हर गंगे! महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक व अनंत शुभकामनाएं."
Source:
Bollywoodlife.com
सोनारिका भदौरिया को फैंस टीवी की पार्वती के नाम से पहचानते हैं. उनकी सादगी और खूबसूरती के फैंस दीवाने हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रे कई सालों से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन पिछले साल फरवरी में शादी के बाद से उन्होंने किसी भी शो में काम नहीं किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Netflix पर गदर काट रही हैं ये 7 फिल्में, 8 हफ्ते से ट्रेंडिंग लिस्ट से नहीं हिली ये मूवी; देखें लिस्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.