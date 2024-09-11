जानिए क्या करते थे मलाइका अरोड़ा के पिता? नेवी से था नाता
Shivani Duksh
| Sep 11, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा के पिता क्या करते थे।
मलाइका अरोड़ा के पिता के पिता लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे।
ऐसे में लोग मलाइका अरोड़ा के पिता के बारे में खास बातें नहीं जानते हैं ।
अनिल अरोड़ा पंजाब के फजिल्का गांव के रहने वाले थे।
अनिल अरोड़ा इंडियन मर्चेंट नेवी में काम करते थे।
अपनी जवानी के दिनों में ही अनिल अरोड़ा ने पत्नी जॉयस पॉलीकार्प से तलाक ले लिया था।
माता पिता के तलाक के समय मलाइका अरोड़ा 11 साल की थीं।
जॉयस पॉलीकार्प और अनिल अरोड़ा ने 1970 में शादी की थी।
