जानिए क्या करते थे मलाइका अरोड़ा के पिता? नेवी से था नाता

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा के पिता क्या करते थे।

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा के पिता के पिता लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे।

Source: Instagram

ऐसे में लोग मलाइका अरोड़ा के पिता के बारे में खास बातें नहीं जानते हैं ।

Source: Instagram

अनिल अरोड़ा पंजाब के फजिल्का गांव के रहने वाले थे।

Source: Instagram

अनिल अरोड़ा इंडियन मर्चेंट नेवी में काम करते थे।

Source: Instagram

अपनी जवानी के दिनों में ही अनिल अरोड़ा ने पत्नी जॉयस पॉलीकार्प से तलाक ले लिया था।

Source: Instagram

माता पिता के तलाक के समय मलाइका अरोड़ा 11 साल की थीं।

Source: Instagram

जॉयस पॉलीकार्प और अनिल अरोड़ा ने 1970 में शादी की थी।

Source: Instagram

fdsshk

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पिता पर जान छिड़कती थीं मलाइका, फैमिली में हैं ये लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.