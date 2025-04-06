Indian Idol 15 की विनर बनीं ये कंटेस्टेंट, जीती इतनी प्राइज मनी

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 06, 2025

सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 15' का ग्रैंड फिनाले बेहद ही धमाकेदार रहा.

इस शो में सभी कंटेस्टेंट्स को पछाड़ते हुए आखिरकार मानसी घोष ने बाजी मार ली.

मानसी घोष को इंडियन आइडल की ट्रॉफी के साथ ही 25 लाख रुपये कैश प्राइज भी मिला.

बता दें कि यह शो पिछले 5 महीनों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा था.

इंडियन आइडल 15 में फर्स्ट रनरअप शुभोजीत चक्रवर्ती रहे.

तो वहीं दूसरी रनरअप स्नेहा शंकर रहीं, इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स का दर्शकों को खूब प्यार मिला था.

शो में इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स के बीच कांटें की टक्कर देखने को मिली.

लेकिन आखिरकार मानसी ने बाजी मारते हुए जीत का ताज हासिल कर लिया.

इस शो की विनर बनते ही मानसी घोष काफी इमोशनल हो गई थीं.

